17 Ağustos depremi kaç şiddetindeydi? 17 Ağustos depreminde kaç kişi öldü?

Ülkemizde bugüne kadar meydana gelen en büyük felaketler arasında yer alan 17 Ağustos Gölcük depreminin üzerinden 26 yıl geçti.

Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremin bilançosu acı günün yıl dönümünde yeniden merak uyandırdı.

17 Ağustos 1999'da yerel saatle sabah 03.02'de meydana gelen Gölcük merkezli deprem Richter ölçeğine göre 7,4 büyüklüğünde bir etkiye sahipti.

Yaşanan büyük felaketin üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen vatandaşlar 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Gölcük depreminin detaylarını araştırmaya devam ediyor.

17 Ağustos 1999 Gölcük depremi tüm Marmara Bölgesi'nde ve Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir bölgede hissedilmişti.

Peki, 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminde kaç bina çöktü? Gölcük depreminde kaç kişi öldü? İşte Gölcük depreminin merak edilenleri...

17 Ağustos depreminde kaç bina çöktü?

17 Ağustos 1999 tarihinde Kocaeli Gölcük merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası 133.683 binanın çöktüğü 285.211 ev ve 42.902 iş yerinin hasar gördüğü kayıtlara geçmiştir.

17 Ağustos depremi kaç saniye sürdü?

Resmi kayıtlara göre 18.373 kişinin hayatını kaybettiği 17 Ağustos depremi 45 saniye sürdü.

17 Ağustos depreminde kaç kişi öldü?

Resmi raporlara göre 17 Ağustos depreminde 17.480 ölüm ve 23.781 yaralanma oldu. 2010 yılında yayınlanan bir Meclis Araştırması Raporu'nda ise Gölcük depremindeki can kaybı sayısı 18.373 olarak güncellendi.

Gölcük depremi sonrası yıkılan 133.683 bina 600.000 kişinin evsiz kalmasına neden olmuştur. Gölcük depreminde 16.000.000 insan, depremden farklı düzeylerde etkilenmiştir.

Bu sebeple 1999 Gölcük depremi Türkiye yakın tarihinin en üzücü ve en önemli olaylarından biri olarak kayıtlara geçmiştir.