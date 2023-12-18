17 Aralık reyting sonuçları: Teşkilat dizisi rekor kırdı, zirveyi kaptı

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.
Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?
17 Aralık Pazar reyting sonuçları
Total'de reyting listesinin ilk sırasında Teşkilat, ikinci sırada Kirli Sepeti, üçüncü sırada Yargı yer aldı.
AB'de ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Teşkilat yer aldı.
20+ABC1 listesinde de ilk sırada Yargı, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Teşkilat yer aldı.