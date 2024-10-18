17 Ekim reyting sonuçları: İşte zirvenin sahibi! Hudutsuz Sevda, İnci Taneleri...

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

17 EKİM PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

Total'de zirvenin sahibi, Now TV’de yayınlanan "Hudutsuz Sevda" oldu. İkinci sırada Kanal D’nin sevilen dizisi "İnci Taneleri", üçüncü sırada ise Show TV'de yayınlanan "Siyah Kalp" yer aldı.

AB grubunda birinci sırayı Kanal D’de yayınlanan "İnci Taneleri" alırken, ikinci sırada TV8’in popüler yemek yarışması "Masterchef Türkiye", üçüncü sırada ise "Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber" yer aldı.

ABC sıralamasında ise zirvede yine "İnci Taneleri" var. Onu, ikinci sıradaki "Hudutsuz Sevda" ve üçüncü sıradaki "Masterchef Türkiye" takip ediyor.