17 Mayıs reyting sonuçları: Kızılcık Şerbeti rekor kırdı, zirveyi kaptı 17 Mayıs 2024 Cuma günü birbirinden güzel diziler, filmler ve haber bültenleri ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi..

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

17 Mayıs Cuma reyting sonuçları

1. sırada Show TV’de izleyiciyle buluşan “Kızılcık Şerbeti”, 2. sırada Star TV’de ekrana gelen “Yalı Çapkını”, 3. sırada Atv’de yayınlanan “Müge Anlı İle Tatlı Sert” yer aldı.

AB'de 1. sırada “Kızılcık Şerbeti”, 2. sırada “Kızılcık Şerbeti” dizisinin özeti, 3. sırada “Müge Anlı İle Tatlı Sert” yer aldı.

ABC'de ise 1. sırada “Kızılcık Şerbeti”, 2. sırada “Müge Anlı İle Tatlı Sert”, 3. sırada “Kızılcık Şerbeti” dizisinin özeti yer aldı.