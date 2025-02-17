17 Şubat 2025 Pazartesi maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
Hüseyin Topuz

Futbolseverler bugün oynanacak futbol maçlarının programını öğrenmek için aramalarına hız verdi.

Bugün Trendyol Süper Lig, TFF 1. Lig, Serie A, La Liga ve Championship'te birbirinden heyecanlı maçlar oynanacak.

17 Şubat 2025 Pazartesi günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.

İşte 17 Şubat 2025 Pazartesi günü oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

Süper Lig

20:00 Çaykur Rizespor - Galatasaray

TFF 1. Lig

14:00 Bandırmaspor - İstanbulspor

17:00 Adanaspor - Ümraniyespor

20:00 Fatih Karagümrük - Şanlıurfaspor

20:00 Sakaryaspor - MKE Ankaragücü

La Liga

23:00 Barcelona - Rayo Vallecano

Serie A

22:45 Genoa - Venezia

Championship

23:00 Leeds United - Sunderland

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Hüseyin Topuz
Seo Editor