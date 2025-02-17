17 Şubat 2025 Pazartesi maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Hüseyin Topuz
Futbolseverler bugün oynanacak futbol maçlarının programını öğrenmek için aramalarına hız verdi.
Bugün Trendyol Süper Lig, TFF 1. Lig, Serie A, La Liga ve Championship'te birbirinden heyecanlı maçlar oynanacak.
17 Şubat 2025 Pazartesi günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.
İşte 17 Şubat 2025 Pazartesi günü oynanacak maçlar ve başlama saatleri...
Süper Lig
20:00 Çaykur Rizespor - Galatasaray
TFF 1. Lig
14:00 Bandırmaspor - İstanbulspor
17:00 Adanaspor - Ümraniyespor
20:00 Fatih Karagümrük - Şanlıurfaspor
20:00 Sakaryaspor - MKE Ankaragücü
La Liga
23:00 Barcelona - Rayo Vallecano
Serie A
22:45 Genoa - Venezia
Championship
23:00 Leeds United - Sunderland