18 Ağustos reyting sonuçları: Dün akşam ekranlarda kim kazandı?

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

18 AĞUSTOS PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

Total’de 1. sırada “Masterchef Türkiye”, 2. sırada “Recep İvedik 6”, 3. sırada “Now Ana Haber” yer aldı.

AB’de 1. sırada “Masterchef Türkiye”,, 2. sırada ise “Now Ana Haber” , 3. sırada ise “Recep İvedik 6” yer aldı.

ABC’de 1. sırada “Masterchef Türkiye”, 2. sırada “Now Ana Haber”, 3. sırada ise “Aile Saadeti” yer aldı.