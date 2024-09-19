18 Eylül reyting sonuçları: Leyla dizisi rakiplerini yıktı geçti 18 Eylül 2024 Çarşamba günü birbirinden güzel diziler, filmler ve haber bültenleri ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi...

Haber Merkezi

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

18 EYLÜL ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada Now TV’de yayınlanan “Leyla Hayat… Aşk… Adalet…”, 2. sırada Atv’de ekrana gelen “Müge Anlı İle Tatlı Sert”, 3.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye” yer aldı.

AB'de 1.sırada “Masterchef Türkiye”, 2.sırada “Leyla Hayat… Aşk… Adalet…”, 3.sırada “Müge Anlı İle Tatlı Sert” yer aldı.

ABC'de ise 1.sırada “Leyla Hayat… Aşk… Adalet…”, 2.sırada “Masterchef Türkiye”, 3.sırada “Müge Anlı İle Tatlı Sert” yer aldı.