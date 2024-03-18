18 Mart 2024 iftar saat kaçta? İftar Vakitleri: İstanbul, Ankara, İzmir... Ramazan ayının ikinci haftasında milyonlarca Müslüman akşam ezanını bekliyor. Peki, 18 Mart Pazartesi iftar saat kaçta? Ezana kaç dakika kaldı? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte illere göre iftar vakitleri...

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On bir ayın sultanı Ramazan'da ilk hafta geride kaldı.

Orucuna devam eden Müslümanlar, iftarı bekliyor.

Niyetli olan vatandaşların gündeminde ise ''Bugün iftar saat kaçta?'' sorusu yer alıyor.

Akşam ezanı ile birlikte açılacak olan oruçlar için herkes, yaşadığı ilin namaz saatlerini sorguluyor. İftar vakitlerini öğrenmek isteyenler, ezan vakitlerine göz atıyor.

Peki bugün iftar saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati kaç? İşte 18 Mart 2024 Pazartesi illerin akşam ezanı ve iftar saatleri...

18 Mart 2024 iftar vakitleri

İstanbul: 19.21

Ankara: 19.05

İzmir: 19.18

İllere göre ezan saatleri