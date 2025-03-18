18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları 2025: Resimli ve anlamlı Çanakkale Zaferi sözleri...

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Her yıl büyük bir saygı ve minnetle anılan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, milletimizin bağımsızlık uğruna verdiği en büyük mücadelelerden biri olarak hafızalara kazındı.

18 Mart 1915’te, zorlu şartlar altında kazanılan bu destansı zafer, "Çanakkale Geçilmez!" sözünü tarihe altın harflerle yazdırdı.

Bu anlamlı günde, şehitlerimizi anmak ve Çanakkale ruhunu yaşatmak isteyenler için en etkileyici 18 Mart mesajlarını bir araya getirdik.

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJLARI

Çanakkale Geçilmez!" Bu destanı yazan kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.

Bugün, vatan için canlarını feda eden kahramanlarımızı anma günü. Ruhunuz şad olsun!

"Toprağı vatan yapan, uğrunda ölenlerdir!" 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin kahramanlarını saygıyla anıyoruz.

Çanakkale'de destan yazan ecdadımızı saygı ve minnetle anıyoruz. #ÇanakkaleGeçilmez

"Bir hilal uğruna batan güneşlere selam olsun!" 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlu olsun!

"Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber, sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber." (M. Akif Ersoy)

18 Mart, vatan için gözünü kırpmadan can veren kahramanların günüdür. Aziz şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.

Çanakkale ruhu, bağımsızlığımızın ve inancımızın simgesidir. Şehitlerimize minnettarız.

Bu toprakları bize vatan kılan şehitlerimizin ruhu şad olsun! #18MartÇanakkaleZaferi

"Onlar ki canlarını vatan uğruna feda ettiler, bizler de onları sonsuza dek kalbimizde yaşatacağız."

8 Mart 1915, kahramanlık ve fedakarlıkla yazılmış bir tarihtir. Tüm şehitlerimize minnetle…

"Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir." Çanakkale Zaferi’nin kahramanlarını saygıyla anıyoruz.