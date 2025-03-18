18 Mart güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altın fiyatı ne kadar?

Hüseyin Topuz

Altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için kritik bir öneme sahiptir.

Tarihten günümüze en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altının fiyatındaki artış trendi ilgiyle takip ediliyor.

Altını olanlar, günlük olarak altın piyasasındaki güncel fiyatları öğrenmek amacıyla araştırmalar yapmaktadır.

Peki, 18 Mart 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve cumhuriyet altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları...

Gram altın

Alış: 3.555 TL

Satış: 3.556 TL

Çeyrek altın

Alış: 5.677 TL

Satış: 5.805 TL

Yarım altın

Alış: 11.318TL

Satış: 11.611 TL



Cumhuriyet altın

Alış: 22.780 TL

Satış: 23.267 TL