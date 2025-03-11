18 Mart resmi tatil mi? 18 Mart 2025 okullar tatil mi, ders işlenecek mi?

Yağmur Uçar

Birinci Dünya Savaşı'nda ittifak devletleri safında Almanya'nın yanında savaşa giren Osmanlı devleti, Çanakkale Cephesi'nde millet olarak varoluş mücadelesi verdi.

Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Savaşları, 19 Şubat 1915’te Çanakkale Boğazı’ndaki deniz savaşıyla başladı.

Ardından karada Seddülbahir, Arıburnu ve Anafartalar cephelerinde devam etti. 325 gün süren Çanakkale Savaşları 9 Ocak 1916'da Türk Ordusunun zaferiyle sona erdi.

Çanakkale'de 18 Mart 1915'te elde edilen deniz zaferi, Türkiye'nin geleceği için bir dönüm noktası oldu, Çanakkale'nin geçilemeyeceğini kanıtladı.

Bu yıl 110. yıl dönümü kutlanacak olan 18 Mart, salı gününe denk geliyor. Bu kapsamda resmi tatil olup olmadığı ve okulların durumu merak ediliyor.

Peki; 18 Mart resmi tatil mi? 18 Mat 2025 okullar tatil mi? İşte yanıtı...

18 MART RESMİ TATİL Mİ

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, resmi tatil kapsamında değerlendirilmemiştir. Bu nedenle öğrenciler için eğitim-öğretim faaliyetleri kesintisiz devam edecektir.

Aynı şekilde mesai saatleri de normal kalacaktır.

18 Mart kutlamalara sahne olsa da bu tarihte bankalar, hastaneler ve pek çok resmi kamu kurumu hizmet vermeye devam edecektir.