18 Mart reyting sonuçları: Kral Kaybederse düşüşe geçti! İşte zirvenin yeni sahibi

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

18 MART SALI REYTİNG SONUÇLARI

Total grubunda Esra Erol'da zirvede yer alırken, Bahar ikinci, Kral Kaybederse ise üçüncü sıraya yerleşti.

AB grubunda Kral Kaybederse zirvede yer aldı. Bahar ikinci sırada, Mehmed Fetihler Sultanı ise üçüncü sırada yer aldı.