1.8 milyon düdüklü tencere geri çağrıldı: Patlama riski var

Haber Merkezi

SharkNinja markasına ait 1 milyon 846 bin 400 adet düdüklü tencere piyasadan toplatılıyor.

Geri çağırma kararı, tencerelerdeki potansiyel bir üretim hatasının patlama riskine yol açabileceğinin belirlenmesi üzerine alındı.

Bu riskin ciddi yanıklara ve fiziksel yaralanmalara neden olabileceği uyarısı yapıldı.

Firma, yüz veya vücuda ikinci veya üçüncü derece yanıklara ilişkin 50'den fazla rapor da dahil olmak üzere 106 yanık yaralanması raporu aldı ve 26 dava açıldı.

KULLANMAYIN

Şirket tarafından yapılan uyarıda bu ürünün basınçlı pişirme işlevini kullanmamaları gerektiği belirtildi.

Ayrıca ücretsiz onarım için firma ile iletişime geçilebileceği vurgulandı.