19-20-21 Şubat 2025 vapur seferleri iptal mi? Şehir Hatları, İDO, BUDO seferleri son durum…

Haber Merkezi

İstanbul’da bugün beklenen kar yağışı kenti beyaza bürümeye hazırlanıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlar, Şehir Hatları, İDO ve BUDO vapur seferlerinin iptal edilip edilmediğini merak ediyor.

Yetkililer, hava durumu nedeniyle bazı seferlerde aksama yaşanabileceğini belirtiyor.

ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları, elverişsiz hava koşulları sebebiyle Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş seferlerinin Moda uğramasının ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağını açıkladı.

İDO VE BUDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) tarafından yapılan açıklamalarda, mevcut hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği belirtildi.

Güncel sefer bilgileri ve iptaller için resmi web sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

İDO İPTAL EDİLEN SEFERLER İÇİN TIKLAYINIZ

BUDO İPTAL EDİLEN SEFERLER İÇİN TIKLAYINIZ