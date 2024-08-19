19 Ağustos Pazartesi maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
Editör: Salih Demirgan

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor.

Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını öğrenmek istiyor.

Avrupa'nın önde gelen liglerinde 2024/2025 sezonu geçtiğimiz hafta itibariyle başladı. Bugün oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.

Peki, Bugün hangi maçlar var? İşte 19 Ağustos Pazartesi takvimi...

Trendyol Süper Lig

21:00 Hatayspor - Kasımpaşa

21:00 Eyüpspor - Bodrum FK

TFF 1. Lig

21:00 Amed SK - İstanbulspor

İngiltere Premier Lig

22:00 Leicester City - Tottenham

İspanya LaLiga

20:00 Valladolid - Espanyol

22:30 Villarreal - Atletico Madrid

İtalya Serie A

19:30 Lecce - Atalanta

21:45 Juventus - Como