19 Ağustos Pazartesi maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor.
Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
Futbol heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını öğrenmek istiyor.
Avrupa'nın önde gelen liglerinde 2024/2025 sezonu geçtiğimiz hafta itibariyle başladı. Bugün oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.
Peki, Bugün hangi maçlar var? İşte 19 Ağustos Pazartesi maç takvimi...
Trendyol Süper Lig
21:00 Hatayspor - Kasımpaşa
21:00 Eyüpspor - Bodrum FK
TFF 1. Lig
21:00 Amed SK - İstanbulspor
İngiltere Premier Lig
22:00 Leicester City - Tottenham
İspanya LaLiga
20:00 Valladolid - Espanyol
22:30 Villarreal - Atletico Madrid
İtalya Serie A
19:30 Lecce - Atalanta
21:45 Juventus - Como