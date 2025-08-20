19 Ağustos reyting sonuçları: Şampiyonlar Ligi play-off maçları reytinglere damga vurdu

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

19 AĞUSTOS SALI REYTİNG SONUÇLARI

Total grubunda “Masterchef Türkiye” zirvede yer alırken, “Deli Deli Küpeli” ikinci, “Now Ana Haber” ise üçüncü sıraya yerleşti.

AB’de 1. sırada “Masterchef Türkiye”, 2. sırada “Now Ana Haber”, 3. sırada ise “Rangers-Club Brugge UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması yer aldı.

ABC’de 1. sırada “Masterchef Türkiye”, 2. sırada “Deli Deli Küpeli”, 3. sırada ise “Now Ana Haber” yer aldı.