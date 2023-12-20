19 Aralık reyting sonuçları: Yabani dizisinden büyük çıkış! 19 Aralık 2023 Salı günü birbirinden güzel diziler, filmler ve haber bültenleri ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi...

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

19 Aralık Salı reyting sonuçları

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Esra Erol'da, ikinci sırada Yabani, üçüncü sırada Ben Bu Cihana Sığmazam yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Aile, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Masterchef Türkiye All Star yer aldı.

20+ABC1 listesinde de ilk sırada Aile, ikinci sırada Yabani, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.