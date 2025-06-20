19 Haziran reyting sonuçları: Çift Kişilik Oda, MasterChef Türkiye...

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

19 HAZİRAN PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

Total grubunda ilk sırada New TV'de yayınlanan Çift Kişilik Oda dizisi yer aldı. İkinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada ise Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yer aldı.