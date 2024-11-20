19 Kasım reyting sonuçları: Karadağ - Türkiye maçı rekor kırdı

Haber Merkezi

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

19 KASIM SALI REYTİNG SONUÇLARI

Total katagorisinde TV8'de yayınlanan Karadağ-Türkiye UEFA Uluslar Ligi Karşılaşması yer aldı. 2. sırada Show Tv'de yayınlanan Bahar dizisi, 3. sırada ise atv'de yayınlanan Bir gece Masalı yer aldı.

AB ve ABC kategorisinde 1. sırada Karadağ-Türkiye UEFA Uluslar Ligi Karşılaşması, 2. sırada Bahar dizisi, 3 sırada ise TRT 1'de yayınlanan Mehmed Fetihler Sultanı dizisi yer aldı.