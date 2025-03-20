19 Mart reyting sonuçları: Kuruluş Osman zirveyi bakın kime kaptırdı

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

19 MART ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

Total grubunda Star TV'de yayınlanan Sahipsizler dizisi zirveye yerleşti. İkinci sırada Kuruluş Osman yer alırken, Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber üçüncü sıraya yerleşti.