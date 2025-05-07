19 Mayıs hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi? 2025 resmi tatiller

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Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak kurtuluş ateşini yaktığı 19 Mayıs 1919’un yıldönümü yaklaşıyor.

Türkiye’nin dört bir yanında coşkuyla kutlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl büyük anlam taşıyan etkinliklere sahne oluyor.

Gençlere armağan edilen bu özel gün, ilk kez 1926’da “Gazi Günü” adıyla Samsun’da kutlanmış, 1935 yılında ise resmi bayram olarak takvime girmişti.

Peki bu yıl 19 Mayıs hangi güne denk geliyor? Resmi tatil mi?

19 MAYIS HANGİ GÜN?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor.

19 Mayıs resmi tatil olduğundan, kamu kurum ve kuruluşlar kapalı olacak. Ayrıca öğrenciler de okula gitmeyecek.

2025 RESMİ TATİLLER

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025, Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Günü – 6 Haziran 2025

Kurban Bayramı 2. Günü – 7 Haziran 2025

Kurban Bayramı 3. Günü – 8 Haziran 2025

Kurban Bayramı 4. Günü – 9 Haziran 2025

Demokrasi ve Millî Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı

Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025, Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025, Çarşamba