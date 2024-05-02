19 Mayıs ne zaman, resmi tatil mi? 19 Mayıs 2024 hangi güne denk geliyor?

Her yıl coşkuyla kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na sayılı günler kaldı.
Bu özel gün, Türkiye'nin tarihinde önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor.
19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasıyla başlayan Kurtuluş Mücadelesi, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük tutkusunun simgesidir.
Atatürk, bu anlamlı günü gençlere armağan etmiş ve onlara ülkenin geleceğini şekillendirme sorumluluğunu vermiştir.
19 Mayıs'a yaklaşırken, vatandaşlar arama motorlarında yoğun bir şekilde bilgi arayışına başladı.
Peki, 19 Mayıs ne zaman, resmi tatil mi? 19 Mayıs hangi güne denk geliyor? İşte merak edilenler…
19 Mayıs ne zaman, resmi tatil mi?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ülkemizde resmi bayram olarak kutlanıyor.
Resmi bayramlarda kamu çalışanları izinli sayılıyor, okullar tatil oluyor. Özel sektörde ise çalışma durumu değişiklik gösteriyor.
Ancak bu yıl 19 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.