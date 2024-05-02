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19 Mayıs ne zaman, resmi tatil mi? 19 Mayıs 2024 hangi güne denk geliyor?

19 Mayıs ne zaman, resmi tatil mi? 19 Mayıs 2024 hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na sayılı günler kala arama motorunda araştırmalar da hız kazandı. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs 2024 hangi güne denk geliyor? İşte detaylar…