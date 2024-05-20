19 Mayıs reyting sonuçları: Yargı dizisi rakiplerini solladı

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.
Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?
19 Mayıs Pazar reyting sonuçları
Total'de reyting listesinin ilk sırasında Teşkilat, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.
AB'de birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.
20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.