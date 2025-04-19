19 Nisan 2025 Taksim metrosu kapalı mı, ne zaman açılacak? İşte Valilik kararı...

CHP, bugün saat 19.00'da Taksim Tünel'de Filistin'e destek eylemi yapılacağını duyurmuştu.
İstanbul Valiliği’nden Taksim'e giden metro duraklarıyla ilgili yeni bir açıklama geldi.
Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada saat 15.00 itibarıyla bazı metro duraklarının kapatılacağı belirtildi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar;
- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim ve Şişhane istasyonu ile - F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir."
Vatandaşlar, metro ne zaman açılacak sorusuna yanıt aramaya başladı.
İşte 19 Nisan 2025 Cumartesi metroda son durum...
METRO NE ZAMAN AÇILACAK 19 NİSAN 2025
M2 Yenikapı - Hacıosman metrosu Taksim, Şişhane istasyonları İstanbul Valiliği'nden yapılan ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacak. Bu nedenle açılış tarihi henüz netleşmedi.