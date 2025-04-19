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19 Nisan 2025 Taksim metrosu kapalı mı, ne zaman açılacak? İşte Valilik kararı...

19 Nisan 2025 Taksim metrosu kapalı mı, ne zaman açılacak? İşte Valilik kararı... İstanbul Valiliği, saat 15.00'ten itibaren Taksim, Şişhane metro istasyonu ve F1 füniküleri ikinci bir duyuruya kadar kapattı. Bu hattı kullanacak olan vatandaşlar, ne zaman açılacağını araştırıyor. İşte 19 Nisan 2025 metroda son durum...