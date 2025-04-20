19 Nisan reyting sonuçları: Gönül Dağı, Can. Borcu, Güldür Güldür... İşte dünün birincisi

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

19 NİSAN CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

Total grubunda zirveye Gönül Dağı dizisi yerleşti. İkinci sırada ATV'de yayınlanan Can Borcu, üçüncü sırada ise Gönül Dağı'nın özet bölümü yer aldı.

AB grubunda birinci sırada yine Gönül Dağı yer aldı. İkinci sıraya Güldür Güldür Show'un özet bölümü, üçüncü sıraya ise Güldür Güldür Show yerleşti.