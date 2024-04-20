19 Nisan reyting sonuçları: Kızılcık Şerbeti reytingleri yıktı geçti 19 Nisan 2024 Cuma günü birbirinden güzel diziler, filmler ve haber bültenleri ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi..

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

19 Nisan Cuma reyting sonuçları

Total'de 1.sırada "Kızılcık Şerbeti ", 2. sırada "Yalı Çapkını", 3.sırada "Esra Erol'da" yer aldı.

AB'de 1. sırada "Kızılcık Şerbeti ", 2. sırada "Kızılcık Şerbeti" özet, 3. sırada ise "Yalı Çapkını" yer aldı.

ABC1'de 1. sırada "Kızılcık Şerbeti ", 2. sırada "Yalı Çapkını" özet, 3. sırada ise "Kızılcık Şerbeti" özet yer aldı.