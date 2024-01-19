19 Ocak cuma namazı saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir ezan vakitleri

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"Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün" olarak bilinen cuma günü, Üç Aylar'ın idrak edilmesiyle daha da kıymetleniyor.
Öğle ezanı vaktinde Müslüman erkekler camide bir araya geliyor. Cemaatle kılınan öğle namazı, büyük bir sevaba dönüşüyor.
Bu kapsamda İstanbul, Ankara İzmir cuma namazı saat kaçta gibi aramalar yapılıyor.
Diyanet, 19 Ocak 2024 namaz saatlerini yayınladı.
Peki, bugün cuma namazı saat kaçta? İşte öğle ezanı vakitleri...
19 Ocak Cuma namazı 2024
İstanbul: 13.20
Ankara: 13.04
İzmir: 13.27