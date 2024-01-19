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19 Ocak cuma namazı saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir ezan vakitleri

19 Ocak cuma namazı saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir ezan vakitleri Cuma namazını camide kılacak olan Müslümanlar, ezan vakitlerini öğrenmek istiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 19 Ocak Cuma günü ezan vakitleri paylaşıldı. Peki, bugün cuma namazı saat kaçta? Öğlen ezanı ne zaman okunacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir cuma saatleri...