19 şubat reyting sonuçları: Kızıl Goncalar tahtı kaptırdı 19 Şubat 2024 Pazartesi günü birbirinden güzel diziler, filmler ve haber bültenleri ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi...

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

19 Şubat Pazartesi reyting sonuçları

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Survivor All Star, ikinci sırada Kızıl Goncalar, üçüncü sırada Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yer aldı.

AB'de birinci sırada Kızıl Goncalar, Survivor All Star, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada Kızıl Goncalar özet yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise birinci sırada Kızıl Goncalar, Survivor All Star, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.