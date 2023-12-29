1.dönem karneleri ne zaman alınacak? Sömestr tarihleri 2024 Tatili iple çeken öğrenciler, karne tarihlerini araştırıyor. Peki, 1.dönem karneleri ne zaman alınacak? Karne günü ne zaman? İşte sömestr tatili tarihleri...

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Yılın son günlerine yaklaşılmasıyla karne günü merak konusu oldu.

Öğrenciler, öğretmenler ve velilerin dört gözle beklediği 15 tatil ne zamana denk gelecek araştırılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl açıklanan akademik takvimde okulların tatil olacağı ve karnelerin verileceği günler netleşti.

Peki ilk dönem karneleri ne zaman, hangi gün verilecek? 15 tatil ne zaman başlıyor? Karne günü ayın kaçında? İşte yanıtları...

Karne günü ne zaman?

1. dönem karneler 19 Ocak Cuma günü alınacak ve 22 Ocak Pazartesi sömestr tatili başlayacak.

Tatil tarihleri

15 gün sürecek olan sömestr tatili 22 Ocak Pazartesi - 2 Şubat Pazartesi arasında olacak.