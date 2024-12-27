2. el otomobil satışında flaş karar: Süre uzatıldı

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Araç alım satımında fırsatçılığı önlemek amacıyla başlatılan 6 ay 6 bin kilometre uygulaması hakkında önemli bir karar duyuruldu.

Bu uygulama, yeni bir otomobilin ilk satışından sonra 6 ay 6 bin kilometre boyunca satılamamasını kapsıyordu. Böylelikle araç alıp kar etmek için satmak isteyen fırsatçıların önüne geçilmişti.

1 Ocak 2025 tarihinde biteceği düşünülen bu uygulama, yeni kararla kadar uzatıldı.

SÜRE UZATILDI

İlk olarak 1 Temmuz 2023 tarihinde sona erecekken, 1 Ocak 2024 tarihine uzatılan uygulama, 1 Temmuz 2024 ve son olarak 1 Ocak 2025’e uzatılmıştı.

Ancak Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre 6 ay daha ertelendi ve 1 Temmuz 2025 tarihine uzatıldı.