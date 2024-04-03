2 Nisan reyting sonuçları: Bahar dizisi reytingleri yıktı geçti 2 Nisan 2024 Salı günü birbirinden güzel diziler, filmler ve haber bültenleri ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi..

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

2 Nisan Salı reyting sonuçları

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Bahar, ikinci sırada Bahar Özet, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.

AB'de birinci sırada Bahar, ikinci sırada Bahar Özet, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Bahar, ikinci sırada Bahar Özet, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.