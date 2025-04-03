2 Nisan reyting sonuçları: Galatasaray'ın kupa galibiyeti rekor kırdı

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

2 NİSAN ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

ATV’de yayınlanan Fenerbahçe Galatasaray kupa maçı tüm kategorilerde birinci oldu. Totalde ikinci sıraya ise Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber yerleşti.