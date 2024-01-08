2. Ortak Sınav Sonuçları 2024 | MEB 6. ve 9. sınıf sınav sonuçları açıklandı mı? 6. ve 9. sınıf birinci dönem ikinci ortak sınav sonuçlarını öğrenmek isteyenler, arama motoruna yöneliyor. Peki, 2. ortak sınav sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır? İşte MEB sınav sonucu sorgulama ekranı...

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Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni sistemi "ortak sınav", geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirildi.

6. sınıf öğrencilerine 26 Aralık 2023 tarihinde Türkçe ve matematik derslerinden 16, 9. sınıf öğrencilerine ise 27 Aralık 2023 tarihinde Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinden 20 soruluk sınavlar uygulandı.

Öğrencilerin ikinci kez girdiği ortak sınavlarda gözler sonuçlara çevrildi.

Sınav sonuçları branş/alan öğretmenleri tarafından ortakyazilisinav.meb.gov.tr adresinden indirilecek ve öğrencilere duyurulacak. Öğrenciler e-Okul üzerinden sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek.

Peki, 6. ve 9. sınıf ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Ortak sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, konuya ilişkin detaylar...

Ortak sınav sonuçları 2024

MEB ortak sınav sonuç tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Üzerinden 12 gün geçen sınavın bugün açıklanması bekleniyor.

Öğrenciler sonuçlarını MEB üzerinden görüntüleyecek.

İşte ortak sınav sonucu öğrenme ekranı...

E-OKUL SINAV SONUCU ÖĞREN