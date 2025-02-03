2 Şubat reyting sonuçları: Şaki Paşa Ailesi, Teşkilat, Deha...

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

2 ŞUBAT PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

Total’de 1. sırada TRT 1’de izleyici ile buluşan “Teşkilat” yer aldı. Total’de 2. sırada tv8’de ekranlara gelen “Survivor” yer aldı. Total 3. sırada ise “Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu” yer aldı.

AB’de 1. sırada “Teşkilat” yer aldı. AB’de 2. sırada “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” yer aldı. AB 3. sırada ise “Deha” yer aldı.

ABC’de 1. sırada “Teşkilat” yer aldı. ABC’de 2. sırada “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” yer aldı. ABC 3. sırada ise “Deha” yer aldı.