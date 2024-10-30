20 bin sözleşmeli öğretmen: Sözleşmeli öğretmen atama tercih başvuruları ne zaman başlayacak?

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından geçtiğimiz aylarda 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına dair duyuru yayınlanmıştı.

17 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanan "Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Duyurusu" kapsamında sözlü sınava giren adaylardan başarılı olanlar, tercih ve atama işlemlerinin ne zaman yapılacağını merakla bekliyordu.

MEB geçtiğimiz günlerde 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih ve atama kılavuzunu yayımlanmasının ardından atama tercihlerinin ne zaman yapılacağı da belli oldu. Peki, s özleşmeli öğretmen alımı tercih başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Tercih başvuru süreci 14 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım saat 16.00'da sona erecek. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.