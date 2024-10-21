20 Ekim reyting sonuçları: İşte zirvenin sahibi...

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

20 EKİM PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

20 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total, AB ve ABC kategorilerinde zirve aynı:

Total’de 1. sırada TRT1’in fenomen dizisi Teşkilat yer aldı. 2. sırada Show TV’nin yeni dizisi Deha, 3. sırada ise Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu reytinglerde öne çıktı.

AB ve ABC kategorilerinde de 1. sırada Teşkilat, 2. sırada Deha, 3. sırada ise Deha dizisinin özeti yer aldı.