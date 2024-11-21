20 Kasım reyting sonuçları: Annem Ankara dizisi bakın kaçıncı sırada…

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

20 KASIM ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

Total'de ilk sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Leyla Hayat Aşk Adalet, üçüncü sırada Esra Erol yer aldı.

AB grubu reyting sonuçlarına göre ilk sırada yer alan yapım Leyla Hayat Aşk Adalet, ikinci sırada yer alan yapım ise Kuruluş Osman oldu. Üçüncü sırada ise Masterchef Türkiye yer aldı.

ABC grubu reyting sonuçlarına göre ilk sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Leyla Hayat Aşk Adalet, üçüncü sırada ise Kanal D'nin yeni dizisi Annem Ankara yer aldı.