20 Mayıs okullar tatil mi? 20 Mayıs Pazartesi ders olacak mı? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl pazar gününe denk geliyor. Peki, 19 Mayıs sonrası okullar tatil mi? 20 Mayıs Pazartesi günü ders işlenecek mi? İşte detaylar...

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Türkiye'de resmi tatiller arasında yer alan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl büyük bir coşkuyla kutlanıyor.

Ancak bu yıl, bayramın hafta sonuna denk gelmesi, 20 Mayıs Pazartesi gününün tatil olup olmayacağı konusunda merak uyandırdı.

Birçok kişi, hafta sonu tatiliyle birlikte 19 Mayıs'ın ardından 20 Mayıs'ın da tatil olup olmayacağını merak ediyor.

Peki, 20 Mayıs okullar tatil mi? 20 Mayıs 2024 Pazartesi günü ders işlenecek mi? İşte merak edilenler…

20 Mayıs okullar tatil mi?

Her yıl büyük coşkuyla kutlanan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl Pazar gününe denk geliyor.

20 Mayıs 2024 Pazartesi günü ise resmi tatil olmadığından okullar açık olacak ve ders işlenmeye devam edilecek.

2024 resmi tatiller

1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı

9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün

23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün

15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı