20 Mayıs okullar tatil mi? 20 Mayıs Pazartesi ders olacak mı?

Türkiye'de resmi tatiller arasında yer alan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl büyük bir coşkuyla kutlanıyor.
Ancak bu yıl, bayramın hafta sonuna denk gelmesi, 20 Mayıs Pazartesi gününün tatil olup olmayacağı konusunda merak uyandırdı.
Birçok kişi, hafta sonu tatiliyle birlikte 19 Mayıs'ın ardından 20 Mayıs'ın da tatil olup olmayacağını merak ediyor.
Peki, 20 Mayıs okullar tatil mi? 20 Mayıs 2024 Pazartesi günü ders işlenecek mi? İşte merak edilenler…
20 Mayıs okullar tatil mi?
Her yıl büyük coşkuyla kutlanan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl Pazar gününe denk geliyor.
20 Mayıs 2024 Pazartesi günü ise resmi tatil olmadığından okullar açık olacak ve ders işlenmeye devam edilecek.
2024 resmi tatiller
1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı
9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi
10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün
11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün
12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün
23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı