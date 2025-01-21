20 Ocak reyting sonuçları: Uzak Şehir dizisi reytingleri yıktı geçti

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

20 OCAK PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

Totalde ilk sıranın sahibi Uzak Şehir oldu, ikinci sırada Uzak Şehir özet bölümü yer alırken üçüncü sırada Esra Erol'da programı yer aldı.

AB grubunda birinci sırada Uzak Şehir, ikinci sırada Kızıl Goncalar, üçüncü sırada Uzak Şehir özet bölümü yer aldı.

ABC grubu reyting listesinde Uzak Şehir ve Uzak Şehir özet bölümü ilk iki sırada yer alarak zirvenin sahibi oldular. Üçüncü sırada ise Kızıl Goncalar yer aldı.