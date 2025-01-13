20 yıl öncesinden bilmişler! Simpsonlar’ın çarpıcı ABD yangını detayı şoke etti

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Kaliforniya'nın Los Angeles şehrinde meydana gelen orman yangınlarının nedeni merak edilirken çeşitli komplo teorileri gündeme gelmeye devam ediyor.

Kehanetleriyle ünlü dizi Simpsonlar'ın 20 yıl önce yayınlanan bir bölümü de yaşanan yangın felaketinin ardından yeniden gündeme geldi.

Sosyal medyada büyük bir yankı uyandıran, bu bölümde Los Angeles'ta çıkan yangının önceden tahmin edildiği iddia edildi.

20 YIL ÖNCE İŞLENMİŞ!

Los Angeles’ta yaşanan bu yangın felaketlerinin ardından bir TikTok kullanıcısı tarafından, dizinin 18. sezonunun "Little Big Girl" adlı 12. bölümünden bir sahneyi paylaşarak, "Bu bölümde Springfield kasabası, kasabayı ve sakinlerini tehdit eden büyük bir orman yangınıyla karşı karşıya kalıyor. Bu sahneler son dönemdeki olaylarla ürkütücü bir şekilde benziyor. Orman yangınlarının farklı bölgelere yayılması, mülk zararları ve itfaiyecilerin alevleri kontrol altına almak için gösterdiği yoğun çabalar" şeklinde bir yorum yapması yangınların 20 yıl öncesinde dizide işlendiğini gösterdi.

Bölüm hakkında paylaşılan görüntülerde ise 2007 yılında ekrana gelen bölümde yer alan sunucu, "Bart, şakalarından birinde hızla kontrolden çıkan bir yangına sebep oluyor ve bu da doğal afetler karşısında toplumların ne kadar savunmasız olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullanması oldukça dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.