200 TL'nin arkasında kim var? Yunus Emre'yi tanıyın

200 TL'lik banknotun arkasını çevirdiğimizde, tanıdık bir yüzle karşılaşırız.

İnsan sevgisi, hoşgörü ve tasavvufun ismi: Yunus Emre...

Kalplere dokunan halk şairimiz Yunus Emre, Türk tasavvuf şiirinin en önemli temsilcisidir.

Öğretileri günümüzde hala yaşayan Emre'nin neden banknotta olduğunu anlamak çok kolay olsa da, hayatına bir göz atalım.

YUNUS EMRE KİMDİR

Kesin doğum tarihi bilinmeyen, Anadolu'nun manevi mimarlarından Yunus Emre, çeşitli kaynaklara göre 13'üncü yüzyılın ortası ile 14'üncü yüzyılın ilk çeyreği arasında yaşadı.

Büyük Türk düşünürü, tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre, İslam'ın sabır, kanaat, hoşgörü, cömertlik, iyilik, fazilet değerlerini benimsemeye yönelik telkinleriyle yüzyıllardır insanlığa ışık saçıyor, öğütleriyle yol gösteriyor.

Aşk ve irfan adamı Yunus Emre, Anadolu Selçuklu Devleti'nin son seneleri ile Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarına denk düşen önemli bir dönemde yaşadı.

Tapduk Emre'nin dergahında onun dervişi olarak yetişen Türk-İslam halk düşüncesinin en önemli yapı taşlarından Yunus Emre'nin 1307-1308'de yazdığı "Risaletü'n-Nushiyye" ve ölümünün ardından sevenlerinin derlediği şiirlerinden oluşan "Divan" isimli iki önemli eseri bulunuyor.

NEDEN BANKNOTTA

200 TL’nin arkasındaki Yunus Emre, sadece bir şair değil; Türk kültür ve tasavvuf geleneğinin sembolüdür.

Banknot, ekonomik bir değer olmanın ötesinde, millî ve manevi mirasın günlük hayatımızdaki görünürlüğünü temsil eder.