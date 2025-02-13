2008 girişliler dikkat; Emekli maaşları kesilecek...

Yağmur Uçar

SGK girişi 1 Ekim 2008 ve sonrası olanlar dikkat...

Emekli olmayı dört gözle bekleyen vatandaşlar, bu kuralı es geçiyor.

SGK, "Emeklilikten Sonra Tekrar Çalışma" kuralları kapsamında dikkat çeken bir kural uyguluyor.

Buna göre, hem emekli olup hem de çalışmaya devam edenler maaş alamayacak.

ÇİFT MAAŞ YASAKLANDI

SGK resmi sitesinde yer alan bilgiye göre;

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlüğe girdiği Ekim/2008 döneminden sonra sigortalı olup çalışmaya başlayanlardan emeklilik şartlarını yerine getirip yaşlılık aylığı bağlananlardan tarımsal faaliyetlerde kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar hariç yeniden çalışmaya başlayanların aylıkları çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başında kesilmektedir.

Aylıkları kesilen sigortalılardan kısa vade, uzun vade ve genel sağlık sigortası primi alınarak, bu çalışmaları sona erdikten sonra yeni aylıkları bu hizmetleri de dahil edilerek yeniden hesaplanmaktadır.

Kaynak: 1