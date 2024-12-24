2024-2025 Süper Lig ikinci devre tarihi: Süper Lig'de ikinci yarı ne zaman başlayacak?

Trendyol Süper Lig’de 17. Haftanın sona ermesiyle birlikte ligde ilk yarıda tamamlanmış oldu. İlk yarının heyecan dolu maçlarla son bulmasının ardından devre arasının ne zaman biteceği merak edilmeye başlandı.
Furbolseverler tarafından Trendyol Süper Lig’inde ikinci yarının ne zaman başlayacağı konusundaki araştırmalar hız kazandı.
2024-2025 Trendyol Süper Lig’inin ikinci yarısı için tarih merakla bekleniyor. Peki, Süper Lig'de ikinci yarı ne zaman başlayacak?
SÜPER LİG'DE İKİNCİ YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2024-2025 sezonu programı açıklandı.
Furbolseverler tarafından heyecanla beklenen Süper Lig’in ikinci yarısı 18. hafta maçlarıyla birlikte başlayacak.
TFF tarafından belirlenen programa göre, ligin ikinci yarısı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak müsabakalarıyla başlayacak.