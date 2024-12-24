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2024-2025 Süper Lig ikinci devre tarihi: Süper Lig'de ikinci yarı ne zaman başlayacak?

2024-2025 Süper Lig ikinci devre tarihi: Süper Lig'de ikinci yarı ne zaman başlayacak? Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı Süper Lig’de ilk yarının tamamlanmasının ardından futbolseverler tarafından maçların ne zaman devam edeceği araştırılmaya başlandı. Heyecanla beklenen Süper Lig’in ikinci devresi için tarihler merakla bekleniyor. Peki, Süper Lig'de ikinci yarı ne zaman başlayacak?