Ağustos 2024’te start verilen Trendyol Süper Lig’in de kıyasıya yarış sürmeye devam ediyorken haftalardır devam eden bu yarışın ne zaman sonlanacağına dair araştırmalarda başlamış durumda.
Şampiyonluk yarışının hız kesmeden devam ettiği Süper Lig’de son haftanın ne zaman oynanacağı futbolseverlerin odağı haline gelmiş durumda.
Şampiyonluk yarışında Galatasaray zirvedeki yerini korumaya devam ederken 2024-2025 sezonun bitiş tarihi hakkındaki araştırmalarda giderek hızlanmış durumda. Peki, 2024-2025 Süper Lig sezon bitiş tarihi belli mi? Süper Lig ne zaman bitecek?
SÜPER LİG'DE SEZON NE ZAMAN BİTECEK?
Süper Lig'de ikinci yarı 3-6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanan 18. hafta müsabakalarıyla başladı.
İkinci yarının ilk haftalarının da geride kalmasıyla birlikte 2024-2025 sezonu, 1 Haziran 2025'te oynanacak maçların ardından sona erecek.