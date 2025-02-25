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2024-2025 Süper Lig sezon bitiş tarihi belli mi? Süper Lig ne zaman bitecek?

2024-2025 Süper Lig sezon bitiş tarihi belli mi? Süper Lig ne zaman bitecek? Şampiyonluk yarışındaki kıyasıya rekabetin devam ettiği Süper Lig’de son haftanın ne zaman oynanacağı merak edilmeye başlandı. Futbolseverler tarafından araştırmaların hız kazandığı bu günlerde Süper Lig’in ne zaman biteceği merak ediliyor. Peki, 2024-2025 Süper Lig sezon bitiş tarihi belli mi? Süper Lig ne zaman bitecek?