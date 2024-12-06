2024-205 TEV bursu: TEV burs sonucu açıklandı mı? TEV bursu sonuçları nereden öğrenilir?

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Türkiye Eğitim Vakfı (TEV) bursu her yıl düzenli olarak başvuru kabul eden ve yalnızca üniversiteye yeni başlayan öğrencileri değil aynı zamanda ara sınıfta olan öğrencileri de kapsıyor.

TEV 2024-2025 akademik yılı burs başvuruları, 16 Eylül-11 Ekim 2024 tarihlerinde, TEV’in Obigenç isimli mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilmişti.

Başvurularını yapan adayların gözleri şimdi yapılacak değerlendirmenin ardından burs başvuru sonuçlarına kilitlenmiş durumda. Peki, TEV burs sonucu açıklandı mı? TEV bursu sonuçları nereden öğrenilir?

TEV BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TEV bursu için Eylül ayında başvurular alınır, Ekim ayı boyunca mülakatlar yapılır. Kasım ve aralık ayları boyunca değerlendirmeler devam eder.

Süreci tamamlanan öğrencilere SMS veya e-posta ile ya da adaylar için oluşturulan platformdan bildirim yapılmaktadır.

Türk Eğitim Vakfı henüz 2024-2025 eğitim öğretim yılında alınan burs başvuru sonuçlarını açıklamadı.