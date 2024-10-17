2024 ABD başkan adayları kimler, kim önde? Trump mı, Harris mi? İşte son anket

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Tüm dünyanın gözü kulağı ABD başkanlık seçimlerinde...

5 Kasım 2024'te oy verme işlemleri yapılacak ve sonuçlar gece geç saatlerde veya sonraki günlerde açıklanacak. Seçilen başkan ve başkan yardımcısı, 20 Ocak 2025 tarihinde yemin ederek görevlerine başlayacak.

Demokratların aday Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Cumhuriyetçilerin adayı eski Başkan Donald Trump arasında yarış gittikçe kızışıyor.

Anket sonuçları ise son durumu ortaya koyuyor.

Adaylar ise kampanyalarına devam ederek desteklerini arttırmaya çalışıyor.

Peki ABD başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? ABD’deki seçim kim kazanır Harris mi, Trump mı? ABD yeni başkanı kim olacak? Kim önde gidiyor? İşte 2024 ABD başkanlık seçimi detayları...

ABD BAŞKAN ADAYLARI 2024

ABD’de 2024 başkanlık seçiminde yarışacak isimler Donald Trump ve Kamala Harris oldu.

KİM ÖNDE

ABD'de başkanlık seçim sürecinde yapılan anketleri yayımlayan "Real Clear Politics (RCP)" adlı haber platformunda yer alan ülke geneli anketlerin ortalamasına göre Harris, yüzde 49,2 desteğe ulaşıyor.

Buna göre Harris, aynı anketlerde yüzde 47,5 destek toplayan Trump'ın önünde gözüküyor.

"Seçiciler Kurulu" (Electoral College) adı verilen sistem dolayısıyla kritik öneme sahip olan 7 salıncak eyaletteki anketlerin ortalamasına göre Trump'ın 0,7 puan farkıyla Harris'in önünde olduğu görülüyor.

Buna göre Trump, ekimdeki son anketlere göre Pensilvanya'da 0,3, Georgia'da 0,7, Arizona'da 1,1, Nevada'da 0,5, Michigan'da 1, Kuzey Carolina'da ise 1,3 puan farkla Harris'in önünde yarışı sürdürüyor.

Bazı anketler birini ya da diğerini az farkla önde gösterse de, sonuçlar genellikle hata payı içinde kalıyor.

Bununla birlikte, ABD'nin Seçiciler Kurulu sistemi nedeniyle, seçim ulusal halk oylamasına göre değil, adayların her birinin kazandığı eyaletlerin birleşimine göre belirlenecek.

Kaynak: AA