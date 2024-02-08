2024 Altın fiyatları: 8 Şubat Perşembe canlı altın kuru 8 Şubat Perşembe gününün altın fiyatları merak ediliyor. Peki altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel altın fiyatları...

ensonhaber.com

Altın fiyatları milyonlarca vatandaş tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Altın fiyatları internette en çok aranlar arasında üst sıralarda bulunuyor.

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatları sık sık arama motorlarında araştırılıyor.

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatlarını sizler için derledik.

Peki, 8 Şubat 2024 Perşembe günü altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel altın fiyatları..

Gram altın

Alış: 1.999,09 TL

Satış: 1.999,46 TL

Çeyrek altın

Alış: 3.307,49 TL

Satış: 3.381,95 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 13.708,00 TL

Satış: 13.915,00 TL

Yarım altın

Alış: 6.594,30 TL

Satış: 6.763,90 TL

Altın ons

Alış: 2.033,13 Dolar

Satış: 2.033,44 Dolar