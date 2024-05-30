2024 AÖL sınav tarihleri: AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan AÖL 3. dönem sınav tarihi için araştırmalar hızlandı.
Açıköğretim Lisesi 3. dönem sınavlarına girecek adaylar sınav tarihlerini araştırıyor.
Sınava girecek olan binlerce aday sınavın hangi tarihte yapılacağını öğrenmek için arama motorlarında bu soruya yanıt arıyor.
Daha önce Temmuz ayında yapılacağı açıklanan 3. dönem sınavları için geri sayım sürüyor.
Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? İşte merak edilen o tarih...
AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan takvime göre, AÖL 3 .dönem sınavları 20 - 21 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.