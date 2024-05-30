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2024 AÖL sınav tarihleri: AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

2024 AÖL sınav tarihleri: AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Açıköğretim Lisesi 3. dönem sınavlarına girecek olan adaylar sınav tarihini öğrenmek için aramalarına hız verdi. Peki sınav ne zaman yapılacak? İşte merak edilen o tarih...