2024 Ballon D’Or ödülü saat kaçta verilecek? İşte Ballon D’Or adayları

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Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödülü Ballon d’Or, bu yıl 68. kez sahiplerini bulmak üzere geri sayımda.

France Football tarafından verilen bu ödül, sezon boyunca gösterdiği performansla öne çıkan futbolcuları onurlandırıyor.

A Milli Takım’ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu da ödül için gösterilen adaylar arasında yer alıyor.

Ballon d’Or ödül töreninin düzenleneceği saat ise futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Törende farklı kategorilerde ödüller dağıtılacak ve futbolun en iyileri sahneye çıkacak.

Peki, Ballon d’Or ödül töreni saat kaçta başlayacak? Ballon d’Or adayları kimler?

2024 BALLON D'OR ÖDÜL TÖRENİ SAAT KAÇTA?

2024 Ballon d'Or ödül töreni 28 Ekim Pazartesi günü (bugün) saat 22.00’de başlayacak.

2024 BALLON D'OR ADAYLARI KİMLER?

Jude Bellingham (Real Madrid)

Ruben Dias (Manchester City)

Phil Foden (Manchester City)

Federico Valverde (Real Madrid)

Emiliano Martinez (Aston Villa)

Artem Dovbyk (Girona/Roma)

Erling Haaland (Manchester City)

Nico Williams (Athletic Bilbao)

Toni Kroos (Real Madrid)

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

Vinicius Junior (Real Madrid)

Mats Hummels (Borussia Dortmund/Roma)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Martin Odegaard (Arsenal)

Dani Olmo (RB Leipzig/Barcelona)

Rodri (Manchester City)

Harry Kane (Bayern Münih)

Declan Rice (Arsenal)

Vitinha (PSG)

Cole Palmer (Chelsea)

Dani Carvajal (Real Madrid)

Lamine Yamal (Barcelona)

Bukayo Saka (Arsenal)

Hakan Çalhanoğlu (Inter)

William Saliba (Arsenal)

Kylian Mbappe (PSG/Real Madrid)

Lautaro Martinez (Inter)

Ademola Lookman (Atalanta)

Antonio Rüdiger (Real Madrid)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)