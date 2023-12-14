2024 CHP belediye başkanı adayları kim oldu? 5 il açıklandı!

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Türkiye, yerel seçim sürecinde...
31 Mart 2024 yerel seçimlerine doğru giderken aday adaylıkları başvuruları da açıklanıyor.
Oy kullanacak olan vatandaşlar, destekledikleri partinin adayını öğrenmek istiyor.
CHP'nin yerel seçimlerdeki belediye başkan adayları netleşmeye başladı. Bu kapsamda açıklanan ilk iller ise İstanbul, Ankara, Bolu, Balıkesir ve Bursa oldu.
Peki, CHP belediye başkanı adayları kimler oldu? İşte açıklanan isimler...
CHP belediye başkanı adayları 2024
İstanbul - Ekrem İmamoğlu
Ankara - Mansur Yavaş
Bolu - Tanju Özcan
Bursa - Mustafa Bozbey
Elazığ - Coşkun Çağlar Duran