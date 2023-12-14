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2024 CHP belediye başkanı adayları kim oldu? 5 il açıklandı!

2024 CHP belediye başkanı adayları kim oldu? 5 il açıklandı! Yerel seçimlere geri sayım sürerken Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul ve Ankara olmak üzere 5 ilde adayı açıklandı.